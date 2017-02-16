Diğer
Kategoriler

Sürpriz evlilik teklifi karakolda son buldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kız arkadaşına havai fişek patlatarak sürpriz evlilik teklifinde bulunmak isteyen turizmci gence izinsiz patlayıcı madde kullanmaktan ve toplum huzurunu bozmaktan dolayı 250 TL para cezası kesildi.

Sürpriz evlilik teklifi karakolda son buldu

16 Şubat 2017 09:54
Sürpriz evlilik teklifi karakolda son buldu - Tıkla İzle

Kumluca’da kız arkadaşına jest yapan turizmci gencin macerası polis karakolunda sonlandı. Finikeli turizmci 25 yaşındaki Sinan Şahin, Kumluca Karşıyaka Mahallesinde oturan kız arkadaşı 20 yaşındaki Gamze Makas’a sürpriz evlilik teklifinde bulunmak istedi. Sinan Şahin, kiraladığı bir organizasyon şirketine, kız arkadaşının oturduğu apartmanın önünde mumlardan kalp resmi, gül yapraklarıyla "Seni Seviyorum" yazdırdı ve apartman çıkışına meşaleler yaktırdı. Şahin, daha sonra da başka bir arkadaşına kız arkadaşını apartman çıkışına çağırttı. 

Hava fişeklerin sesi polis karakoluna ulaştı

Apartmanın 5'inci katından aşağıya inen Gamze Makas, gördükleri karşısında şok oldu. Sinan Şahin daha sonra ellerindeki güllerle apartman girişine geldi ve kız arkadaşına sarıldı. Bu arada patlayan hava fişeklerin sesi 100 metre ilerdeki polis karakoluna ulaştı. Evlilik teklifinde bulunmaya hazırlana genç paniğe kapılarak kiraladığı organizasyon firması çalışanı ile apartman önünden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarından tespit edildi

Havai fişek seslerini duyan polisler olay yerine gelmekte gecikmedi. Polis ekipleri apartman girişindeki güvenlik kamerası görüntülerinden havai fişeklerin kimin patlattığını tespit etti. Kız arkadaşına yaptığı jestten sonra Finike ilçesine dönen Sinan Şahin, Kumluca İlçe Emniyetinin çağrısı üzerine Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek ifade verdi. Kumluca Emniyeti tarafından Sinan Şahin’e izinsiz patlayıcı madde kullanmaktan ve toplum huzurunu bozmaktan dolayı 250 TL para cezası kesildi. 

Ramazan Sarıkayalı
 

Etiketler: evlilik teklifi, havai fişek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!