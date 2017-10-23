Sürpriz evlilik teklifinde yüzük drone ile gökyüzünden geldi

Antalya’da Hava Meydan Komutanlığında Astsubay olan 29 yaşındaki Ersin Eroğlu, Mardin’de hemşirelik yapan sevgilisi Rabia Çatalbaş’a ilginç bir yöntemle evlenme teklifinde bulunmaya karar verdi. İlk olarak izinde olan kız arkadaşı Çatalbaş’ı, havalimanında işyeri sahibi olan kuzeni Onur Deniz’in ‘doğum günü’ var diyerek Antalya’ya davet etti. Teklifi kırmayan Çatalbaş, Antalya’ya gelerek sevgilisinin yanına geldi. Eroğlu, doğum günü bahanesiyle nişanlısını Lara’da bulunan deniz manzaralı bir restauranta getirdi. Burada doğum günü pastası yerine daha önceden hazırlanan mumlarla kaplı kalp işareti ile Eroğlu’yla olan fotoğrafının yer aldığı afişi gören Çatalbaş, önce neye uğradığını şaşırdı, ardından hazırlanan alana doğru sevgilisiyle birlikte yürümeye başladı.

YÜZÜĞÜ UNUTTUM NUMARASI YAPTI

Sevgilisinin elinden tutup kalp çemberinin içerisine getiren genç astsubay, evlilik teklifi yapmaya hazırlanırken, ceplerini kontrol ederek sevgilisine yüzüğünü unuttuğunu söyledi. Evlilik teklifi ile sevgilisinin yüzüğünü unutma şokunu ardı ardına yaşayan Çatabaş, tepelerinden kendilerine yanaşan ve kırmızı iple bağlı yüzüğü önünde görünce ise sevinçten havalara uçtu. Drone’den yüzüğü alan Eroğlu, Çatalbaş’ın önünde diz çökerek evlenme teklifi yaptı. Tek taş yüzüğü parmağına takıp evlilik teklifini kabul eden Çatalbaş’ın yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı. Birbirlerine sarılan çifti uzun süre dans ederken, çevredeki arkadaşları ile restaurantaki diğer müşterilerde alkışlarla genç çifte destek verdi.

"HAVA KUVVETLERİNDE ÇALIŞTIĞIM İÇİN BÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİM"

Drone sürprizine şaşırmadığını belirten Rabia Çatalbaş, ‘Ondan böyle şeyler bekliyordum zaten. Çok mutluyum, onu çok seviyorum‘ diyerek duygularını dile getirirken, Ersin Eroğlu da, “Hava kuvvetlerinde olduğumuz için böyle bir sürpriz yapak istedim. Onu çok seviyorum, farklı bir şey olması gerekiyordu, o yüzden böyle bir sürpriz yaptım” dedi.

Genç çiftler düğünün ise 20 Nisan’da olacağını söyledi.

Suat Metin - Adem Akalan