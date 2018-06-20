Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki partililer, girdikleri bir dükkanda silahlı saldırıya uğramıştı. Yıldız'ın ağabeyinin de arasında bulunduğu 4 kişi saldırı neticesinde hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. AK Partililere yönelik saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yıldız ve beraberindeki partililerin bir dükkana girdiği, dükkan sahibine selam verdiği ve tokalaştığı görülüyor. Bir müddet sonra iş yeri sahibi ile civardaki bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine Yıldız'ın kapıya yöneldiği kameralara yansıyor. Dükkandan çıkan partililere yönelik saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.