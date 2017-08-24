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Suruç’ta ölü koyun kesildiği iddiası

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde mezbahayı denetleyen zabıta görevlisi, kesilmekte olan koyunun etinin renginden ve kokudan şüphelenerek incelemek istedi. Mezbaha sahibi kaçarken koyun etine el konuldu.

Suruçta ölü koyun kesildiği iddiası

24 Ağustos 2017 13:24

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hayvan pazarında devriye gezen zabıta görevlisi, yan tarafta bulunan mezbahada kesim yapıldığını görünce içeri girip kontrol etmek istedi. Yerde kesilerek derisi soyulan bir koyunun et renginin sarı olduğunu gören zabıta görevlisi, kesimi yapan şahsın yanına gidince, şahıs kapıdan çıkarak kaçmaya başladı. Zabıtanın yakalamaya çalıştığı şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Mezbahaya dönen zabıta görevlisi, koyuna yaklaşınca renginin sarardığını ve pis koktuğunu fark etti. Yan taraftaki kurban satış alanından ölü olarak mezbahaya getirildiği iddia edilen koyunun etine el koyulurken şahsın kimliğinin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

Hayvan pazarında görevli olduğunu ve kontrol amaçlı mezbahaya baktığında olayla karşılaştığını dile getiren zabıta görevlisi Mikail Şimşek, "Buradaki eti görüyorsunuz. Demek ki insanlara bu etleri yediriyorlar. Bu kadar da vicdansızlık olmaz. Her zaman kontrolümüz altında ama bugün burada ne olduğunu siz de görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Koyunun hastalıklı mı olduğu yoksa öldükten sonra mı kesildiğinin ise yapılacak araştırmanın ardından ortaya çıkacağı belirtildi.


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