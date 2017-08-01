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Suruç’ta yaşanan patlama ve ardından yükselen alevler korkuya neden oldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akşam saatlerinde duyulan patlama sesi ve ardından yükselen alevler büyük korkuya neden oldu. Patlamanın yanan bir kamyonda meydana geldiği ortaya çıktı.

Suruçta yaşanan patlama ve ardından yükselen alevler korkuya neden oldu

01 Ağustos 2017 10:40
Suruç'ta yaşanan patlama korku saçtı - Tıkla İzle

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2015 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yaşandığı Amara Kültür Merkezi önünde duyulan patlama sesi ve ardından yükselen alevler büyük korkuya neden oldu. Şiddetli patlamanın, 2015 yılında meydana gelen ve 32 kişinin öldüğü canlı bomba eyleminin yaşandığı Amara Kültür Merkezi önünde gerçekleşmesi terör saldırısı paniğine neden oldu. Olay yerine giden vatandaşlar, sesin patlayan çakıl yüklü hafriyat kamyonunun lastiğinden, alevlerin ise sürtünme sonucu tutuşan lastikten kaynaklandığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Kabin kısmı alev alan kamyon, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. 


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