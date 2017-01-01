Diğer
Kategoriler

Sürücü canını son anda kurtardı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken birden alev alan otomobil yanarak hurdaya dönüşürken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.

Sürücü canını son anda kurtardı

01 Ocak 2017 19:20
Sürücü canını son anda kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Tosya Bahçelievler mahallesi 100. Yıl caddesinde Cahit Barutçu’ya ait 37 KG 327 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre seyir halinde olan otomobilin motor kısmından alev çıkmaya başladı. Alevi gören sürücü aracını durdurarak kendini dışarı attıktan sonra alevlere müdahale etmeye çalıştı. Sürücü ve çevredeki vatandaşların araca müdahale etmek istemelerine rağmen yangın bir anda büyüdü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç yangının ara yolda meydana gelmesi ve çevredeki binalara yakın bir noktada oluşması nedeni ile apartmanlar yaşayanlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Yangın sonrası emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile soruşturma başlatırken, sürücünün yara almadığı olayda otomobil hurdaya döndü.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç