Sürücü eğitmeni otomobil ile takla atarak ormanlık alana uçtu

Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Kemal Oyman mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kursunda eğitmenlik yapan Osman Cihan (37) yönetimindeki 78 BP 730 plakalı otomobil Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde iken Kemal Oyman mevkine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ormanlık alana uçtu. Çarpmanın etkisi Sürücü kursuna ait olan otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken 37 yaşındaki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Rıdvan Bostancı

