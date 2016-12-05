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Sürücü sağlık raporu için 400 TL mi alınacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Başkanlığı, “2017 Ocak ayından itibaren sürücü sağlık raporlarının Devlet Hastanelerinden 350-400 TL civarında bedel ödeyerek alınacağı” şeklindeki haberleri yalanladı.

Sürücü sağlık raporu için 400 TL mi alınacak?

05 Aralık 2016 17:32

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada; “2017 Ocak ayından itibaren sürücü sağlık raporlarının Devlet Hastanelerinden 350-400 TL civarında bedel ödeyerek alınacağı” şeklinde haber ve duyurular paylaşıldığına dikkat çekilerek, "Sürücü sağlık raporları; 'Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik' hükümleri kapsamında, Aile Hekimliği, Devlet Hastaneleri veya Özel Hastanelerden alınmaya devam edilecektir. Sosyal medyadaki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi; bu yönde Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir çalışma yapılmamaktadır" denildi.
 

Etiketler: ehliyet, Sağlık raporu


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