Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada; “2017 Ocak ayından itibaren sürücü sağlık raporlarının Devlet Hastanelerinden 350-400 TL civarında bedel ödeyerek alınacağı” şeklinde haber ve duyurular paylaşıldığına dikkat çekilerek, "Sürücü sağlık raporları; 'Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik' hükümleri kapsamında, Aile Hekimliği, Devlet Hastaneleri veya Özel Hastanelerden alınmaya devam edilecektir. Sosyal medyadaki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi; bu yönde Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir çalışma yapılmamaktadır" denildi.

