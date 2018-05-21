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Sürücüler birbirine cop ve beyzbol sopasıyla saldırdı

E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkiinde bir sürücü kendisini bariyerlere sıkıştırdığını iddia ettiği diğer sürücüye beyzbol sopasıyla saldırdı. Diğer sürücünün de copla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Araçtaki kadınların da korkuyla çığlık attığı o kavga anları kameraya yansıdı.

Sürücüler birbirine cop ve beyzbol sopasıyla saldırdı

21 Mayıs 2018 10:22
E-5 Karayolundaki gerginlik kamerada - Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüler yoğun trafikte seyir ettikleri esnada bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı. Bu duruma sinirlenen öndeki sürücü ise aracından inerek arkadaki aracı sürücüsüyle tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine öndeki aracın sürücüsü beyzbol sopasını alarak arkadaki aracın sürücüsüne saldırmaya başladı. Diğer sürücünün de copla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında ise her 2 araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle ayrılan öfkeli sürücüler ardından araçlarına binerek yoluna devam etti. Kavga sonucu her 2 sürücü de aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Karayolunda meydana gelen o kavga anları ise kameralara yansıdı.  

Doğan Can Cesur

 

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