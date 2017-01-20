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Sürücülerin canını tehlikeye sokan magandalar kamerada

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde iki trafik magandası tehlikeli hareketlerle terör estirdi. Trafikte seyreden diğer sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sürücülerin canını tehlikeye sokan magandalar kamerada

20 Ocak 2017 09:38
Sürücülerin canını tehlikeye sokan magandalar kamerada - Tıkla İzle

Trafik magandalarının bu kez adresi Bağdat Caddesi oldu. İki maganda bindikleri lüks araçlarla cadde üzerinde drift yapmaya başladı. Yolu adeta kapatan magandalar yaptıkları yanlama hareketiyle diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu. Bir maganda tehlikeli şovunu yaparken, yolda seyir halinde olan bir servis minibüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu.

Son anda aracının hakimiyetini sağlayan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde drift yapan şahıslar caddede terör estiriyor. Bu sırada bir trafik magandası servis minibüsüne çarpmaktan son anda kurtuluyor. Daha sonra iki şahıs şovlarına devam ediyor.
 

Etiketler: bağdat caddesi


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