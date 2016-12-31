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Sürücülerin karla imtihanı

Edirne’de, öğle saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar lastikleri olmayan araçların imdadına polis ekipleri ve vatandaşlar yetişti.

Sürücülerin karla imtihanı

31 Aralık 2016 15:27
Sürücülerin karla imtihanı - Tıkla İzle

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de, kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla beraber kar lastiği takılı olmayan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Polis ekipleri ve gönüllü vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yol alabilen araçlar, güvenli bölgelere park edildi.

“Yardımsever vatandaşlar da kardan nasibini aldı”
Kenti etkisi altına alan ve gittikçe şiddetini arttıran kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yolda kalan araçlara yardım etmek isteyen bazı vatandaşlarda, kardan nasiplerini alarak, talihsiz kazalar yaşadı.
Meteoroloji yetkililerinden edilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gece saatlerine kadar etkisini devam ettirileceği öğrenildi.
Öte yandan, Edirne Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri ana ve arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri ve kar lastiği takmaları yönünde uyarılarda bulundu. 

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: kar, sürücü


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