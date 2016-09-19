Halk arasında sabit radar uygulaması olarak bilinen TEDES uygulamasında yaşanan bazı sorunlar, ihtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen şikâyetler dikkate alınarak yeni düzenlemeye gidildi. İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından TEDES'te yapılan düzenlemeler ile yerleşim yerleri giriş ve çıkışında yol üstü levhalarla sabit radar uygulaması olduğuna dair ışıklı uyarı levhaları konulacak.

Düzenleme ile; sabit radar noktalarından 500 metre öncesi ve sonrasında farklı hız limiti uygulanmayacak , 500 metre öncesinde sürücüler hız limitlerini de gösterir şekilde trafik uyarı levhalarıyla uyarılacak.

Denetim yapılan yolda uygulanan hız limitinin onda birine tekabül eden mesafelerde birden fazla sabit radar denetimi yapılmayacak. Örneğin; hız limiti 100km/s olan yerde 10 km, 70km/s olan yerde ise 7 km mesafede aynı yön ve aynı istikamette birden fazla sabit radar sistemi ile denetim yapılmayacak.

Düzenlemenin önümüzdeki günlerde kameralara da uygulanması bekleniyor.

Uğur Kan Yüksek