Diğer
Kategoriler

Sürücünün açık unuttuğu tır dorsesi üst geçide takılı kaldı

Konya’da yükünü indiren tır sürücüsünün açık unuttuğu damperli dorse üst geçide takıldı.

Sürücünün açık unuttuğu tır dorsesi üst geçide takılı kaldı

07 Ağustos 2017 11:28
Sürücünün açık unuttuğu tır dorsesi üst geçide takılı kaldı - Tıkla İzle

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aykent Ayakkabıcılar Sanayi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikaya un götüren İzzet Ö. idaresindeki 42 BAA 09 plakalı tır, sürücüsü yükünü indirdikten sonra yoluna devam etti. Yükünü indirdikten sonra tırın dorsesini açık unutan sürücü, bir süre Ankara Caddesinde gittikten sonra Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Alt Geçidinden geçmek istedi. Bu sırada açık unutulan damperli dorse alt geçide takıldı. Dorseden ayrılan çekici ise 50 metre ileride durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Tır sürücüsü İzzet Ö. durumun şokunu atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, caddeyi bir süre trafiğe kapatarak oluşabilecek kazaya karşı önlem alındı. Alt geçitte takılı kalan dorse, olay yerine çağrılan vinçle kaldırıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.  

İbrahim Yetkin

Etiketler: Konya, TIR dorsesi, üst geçit


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 35°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!