Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü yürekleri ağızlara getirdi. Annesiyle beraber bir marketten çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız, annesinin dalgınlığından faydalanarak elini bırakıp yola koştu. Yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü kızı fark ederek direksiyonu sola çevirip frene asıldı. Yüreklerin ağza geldiği anlarda küçük kız ezilmekten son anda kurtuldu. Saniye saniye kamaraya yansıyan olayda küçük kız çocuğu olayın şoku ile annesine koştu.

Mehmet Şükrü Yıldırım



