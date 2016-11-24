Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy arasını 27 dakikaya indirecek olan metro hattının 6 vagonu Ümraniye, Çakmak istasyonundan raylara indirildi. Anadolu Yakasının Kadıköy-Kartal’dan sonra ikinci metro hattının vagon indirme törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı katılarak metroda incelemelerde bulundu.

‘Sürücüsüz metro araçlarımızla İstanbul’a hizmet vereceğiz’

Basın mensupları ile birlikte vagon indirme töreninden sonra metroyu gezen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı: “İstanbul için çok önemli bir proje. Türkiye’de bir ilki bugün gerçekleştiriyoruz. Sürücüsüz metro araçlarımızla İstanbul’a hizmet vereceğiz. Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy hattının araçlarını indirme töreninde beraberiz. Tabi bu hafta 126 trenle işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bizim için en önemli olan unsur, tabi ki sürücüsüz araçların olmasıdır. Ve bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yerlileşmede ilk adımımız bu araçlarda atıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızda bu hizmeti aldıklarında konforu ve rahatlığı bu bölgede de sağlayacaklar. Başkanımızla beraber İstanbul’da birçok projeye imza atıyoruz. İnşallah bunları da sizler önümüzdeki günlerde farklı bir şekilde göreceksiniz. 20 kilometre gerçekleşen bu hat 2 bin 700 metresi bağlantı tüneliyle beraber 16 istasyonla hizmet verecek. Yamanevlere kadar olan 9 istasyonun 2017 Ocak ayında test sürüşleri de başlayacak” dedi.

Türkiye’de bir ilk

Türkiye ilk sürücüsüz metro olma özelliğine sahip hat hakkında bilgi veren Baraçlı:”Gördüğünüz gibi araçlarımızda sürücüsüz sistem var. Tabi bu çok önemli bir hizmet. Ayrıca bizlerin uygulamış olduğu otomatik kapı sistemleriyle de hakikaten Türkiye’de farklı bir araç konseptini de getirmiş oluyoruz. Tabi bu İstanbul’da ilk kullanılacak, Türkiye’de de ilk kullanılacak. Bu hattın farklı özellikleri var hem Marmaray’a hem de Metrobüs’ de entegrasyon ile İstanbul’da toplu ulaşıma büyük bir katkısı olacak” şeklinde konuştu.

Mustafa Biçer