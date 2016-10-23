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Sürüklenen gemiden böyle kurtarıldılar

Zonguldak’ta önceki gün makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan geminin 8 kişilik mürettebatı acil yardım çağrısında bulundu. TGC Yıldırım fırkateyninde bulunan helikopter ile nefes kesen operasyonla kurtarılan mürettebat, ardından karaya çıkartıldı.

Sürüklenen gemiden böyle kurtarıldılar

23 Ekim 2016 15:27

21 Ekim günü saat 17.30 sularında, Karadeniz Ereğli Limanı’nın 70 deniz mili kuzeyinde, Tuzla’dan kalkıp Ukrayna’nın Sivastopol Limanı’na seyir halindeki Panama bayraklı "M/V FOM" isimli kargo yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. "M/V FOM” isimli kargo gemisinin yardım talebini alan Deniz Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına acil yardım durumunu bildirdi.

Acil yardım çağrısını alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında bölgede keşif gözetleme görevi icra eden TCG Yıldırım fırkateyni görevlendirildi. Fırkateyn, fırtınada dalgalarla boğuşan “M/V Fom” gemisinin sürüklendiği bölgeye geldi.

Olumsuz meteorolojik şartlar ve ağır deniz durumuna rağmen, gemide bulunan 8 kişilik mürettebat TCG Yıldırım fırkateyninde bulunan helikopter vasıtasıyla kurtarılarak TGC Yıldırım fırkateynine transfer edildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu sonrasında ise TCG Yıldırım fırkateyninin tabip subayı ve sağlık ekibi tarafından 3’ü Türk, 4’ü Gürcü ve 1’i Azeri uyruklu mürettebat ilk sağlık kontrolünden geçirildi.

Mürettebatın tam teşekküllü bir hastanede ayrıntılı tetkiklerinin yapılması için yola çıkan fırkateyn, Karadeniz Ereğli Limanı’na geldi. Mürettebat liman önlerinde bekleyen sahil güvenlik botuna transfer edilirken, arama kurtarma görevi de başarıyla sona erdi.


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