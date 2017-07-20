Sur’un dar sokaklarından şampiyonluğa

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ikamet eden ve tüm çocukları sporla uğraşan Zilan ailesinin salonu, ilçede terör örgütü PKK tarafından hendekler kazılıp, barikatlar kurulup, patlayıcılar tuzaklanmasıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yerle bir oldu. Bunun üzerine, ailenin Kick Boks ile uğraşan Hasan (20) ve Sultan (17) adlı çocukları, antrenör babaları Abdullatif Zilan eşliğinde, ilçenin tarihi ve dar sokaklarında, parklarında ve arkadaşlarının spor salonlarında idmanlarını yaparak, Türkiye Kick Boks Turnuvası’na hazırlandı. Hasan ve Sultan Zilan, 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda, Full Contack branşında, Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

“Hedefim çok iyi bir sporcu olmak”

Şampiyon kardeşlerden Hasan Zilan, ileride çok iyi bir sporcu olmak istediğini belirterek, “2012, 2015 ve 2017’de katıldığım müsabakalarda Türkiye 3.'lüklerim var. Genelde Sur sokaklarında ya da babamın arkadaşlarının salonlarında çalışıyoruz. Hedefim dünyada çok iyi bir sporcu olmak” dedi.

“Tarlada antrenman yapıyoruz”

Genç bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan Sultan Zilan, 8 yıldır Kick Boks yaptığını anlatarak, “6 defa Türkiye şampiyonu oldum. 3 defa Kick Boksta, 3 defa Muay Thai'da dünya şampiyonluğum var. Ağustos ayında dünya şampiyonası için Tayland’a gideceğim. Spor salonumuz olmadığı için antrenman yapılabilecek yerlerde çalışıyoruz. Köye gittiğimizde koşu yapıyoruz, tarlada antrenman yapıyoruz. Hedefim tekrar dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak” diye konuştu.

“Müsait olan her yerde çalıştırıyorum”

5 çocuğunu da sporcu olarak yetiştiren ve onlara antrenörlük yapan baba Abdullatif Zilan ise, Sur içinde bulunan spor salonlarının sokağa çıkma yasakları döneminde kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, “Ondan sonra bir daha salon açmadık. Çocuklarımı bazen arkadaşların spor salonlarına götürüyorum çalıştırıyorum. Evde, boş alanlarda, parklarda, nerede müsait bir yer görsem orada çalıştırıyorum. Keşke imkanımız olsaydı da mahallemizdeki çocuklara, gençlere bir faydamız olsaydı. Büyüklerimiz bize destek çıksa da gençlerimize çocuklarımıza destek çıksak çok iyi olur” ifadelerinde bulundu.

Mehmet Pişkin - Emrah Kızıl

