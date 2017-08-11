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Sur’un sokaklarından dünya şampiyonluğuna

Diyarbakırlı Sultan Zilan, salonlarının terör olaylarında yıkılması nedeniyle Sur’un dar sokaklarında hazırlandığı Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya alarak, büyük bir başarıya daha imza attı. Zilan, elde ettiği başarıyla 7. kez dünya şampiyonu oldu.

Surun sokaklarından dünya şampiyonluğuna

11 Ağustos 2017 13:52

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde terör olayları yüzünden salonu yıkılan kick boks ve muaythai sporcusu Sultan Zilan (17), turnuvalara babası ve antrenörü Abdullatif Zilan nezaretinde ilçenin dar sokaklarında hazırlanıyordu. Yaklaşık bir yıldır sokaklarda çalışan Zilan ve kardeşi Hasan (20), 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda, Full Contack branşında Türkiye şampiyonu olmuştu. Daha önce de 5 Türkiye şampiyonluğu, 3’ü kick boks, 3’ü de muaythai olmak üzere 6 dünya şampiyonluğu bulunan Sultan Zilan, adını Tayland’ın Bangkok kentinde 3-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na altın harflerle yazdırdı. Zilan, turnuvada altın madalya alarak, büyük bir başarıya daha imza attı. 

Emrah Kızıl

Etiketler: Sultan Zilan


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