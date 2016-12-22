Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sevgi yolu üzerinde bulunan bir takı aksesuar mağazasında 12 Aralık tarihinde pazarı pazartesiye bağlayan gece 03.00 saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Gece 02.45 sıralarında mağaza önünde ve çevresinde keşif yapan ve kıyafetleriyle kendini kamufle eden şahıs etrafı kolaçan ettikten sonra mağazanın hemen yanında bulunan bir apartmanın girişine çantasını bıraktıktan sonra mağazanın kepenginin önünde bir süre oturdu. Eliyle kepengi zorlayan ve aralayan şahıs sürünerek içeri girdi. Yaklaşık 5 dakika içeride kalan şahıs hafta sonu cirosu olan 25 bin TL üzerinde para ve mağazanın kamera kayıt cihazını alarak yine girdiği şekilde sürünerek çıktı. Mağazadan çaldıklarını apartman girişine bıraktığı çantasına dolduran şahıs çarşı yönüne doğru ilerleyerek izini kaybettirdi.

Yaşanan hırsızlığı Pazartesi sabah geldiklerinde fark ettiklerini belirten Kral On Mağaza Müdürü Enver Tam, "12 Aralık gecesi saat 03.00 sıralarında hırsız Ulupark tarafından geliyor. Önce burada bir keşif yaparak içeriye bakıyor ve daha sonra çarşıya doğru ilerliyor ve birkaç dakika sonra tekrar geri geliyor. Yan tarafımızda bir apartman var. Apartmanın girişinde etrafı biraz izledikten sonra mağazanın önüne gelip sırtına kepenge dayayarak elleriyle rahat bir şekilde kaldırıyor. Kepenklerin kalitesiz ve kötü olduğunun da bir göstergesi birazda. İki eliyle rahatça kaldırıyor. Sürüne sürüne içeri giriyor. Sadece 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bir miktar para ve kamera kayıt cihazını alıyor, dışarı çıkıyor ve uzaklaşıyor buradan. Haftasonu olduğu için 20-25 bin TL civarında bir para birikmişti onu alıyor. Şuan polisler güvenlik kameralarını izliyor. Buradan bir iki kilometre kadar uzaklaşmış. Kamufle olmasına rağmen polisler sonuca yaklaşmış. Kısa bir süre sonra olayın çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

AYKUT YENİÇAĞ -SADIK CANGEL