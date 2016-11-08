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Sürünerek girdikleri iş yerini soydular

İstanbul Kağıthane’de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 hırsız, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden güpegündüz sürünerek girdikleri iş yerinden 7 bin lira değerinde malzeme çaldı.

Sürünerek girdikleri iş yerini soydular

08 Kasım 2016 10:22
Sürünerek girdikleri iş yerini soydular - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu kapalı olmasını fırsat bilen yabancı uyruklu 2 hırsız, cadde üzerinde Burhan Yıldırım’a ait mermer ve granit üretimi yapan iş yerini gözlerine kestirdi. Güpegündüz hırsızlığa kalkışan kapüşonlu hırsızlar, rahat bir şekilde yürüyerek iş yerinin kapısına geldi. Burada bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar ardından kapıyı kurcalamaya başladı. Kapıyı kurcalayan hırsızlar daha sonra, iş yerine girebilmek için kapının altında bir delik olduğunu fark etti. Ardından hırsızlar, sürünerek içeriye girebilmek için defalarca deneme yaptı. Denemelerine devam eden hırsızlardan biri, bir süre sonra içeriye girdi. Diğer hırsız ise dışarıda bekleyerek gözcülük yaptı. Ardından diğer hırsız da sürünerek içeriye girdi. İşyerinde dakikalarca kalan hırsızlar, çuvala koydukları 7 bin lira değerindeki malzemelerle iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“ÇOK RAHATLAR, BURADAN GEÇENLER DE VAR AMA UMURSAMIYORLAR”

İşyeri sahiplerinden Burak Yıldırım, “Pazartesi sabahı işyerine gelmeden önce çalışanlar aradı. Kapının zorlanarak hırsızın girdiğini ve belli başlı malzemelerin çalındığını söyledi. Bizde gelince yerinde gördük. Çalışma ekipmanlarımız olan matkap ve spirallerimiz çalınmış. Kamera görüntülerini izleyince 2 şahsın kapının altını zorlayarak girmişler. Malzemelerin hepsi açıktaydı, kapının altından girdikten sonra tek tek hepsini toplamışlar ve çuvala koyuyorlar. Kapı altından sürünerek çıktıktan sonra araca binip uzaklaşıyorlar. Geldiklerinde hava aydınlıkmış, çok rahatlar, buradan geçenler var ama umursamıyorlar. Çalınanların değeri 7 bin lira civarında, polise görüntüleri teslim ettik bekliyoruz” dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur


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