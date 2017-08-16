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Sürüngen hırsızlar kamerada

Kayseri'de kar maskesi takarak girdikleri iş yerlerinde sürünerek hırsızlık yapan zanlılar önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Sürüngen hırsızlar kamerada

16 Ağustos 2017 15:24
Sürüngen hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi civarında gece saatlerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana gelen nakit para, dizüstü bilgisayar ve kol saati hırsızlığı, özel bir anaokulunda meydana gelen 2 bin 30 TL'nin çalınması, Seyyid Burhanneddin Gençlik Merkezi'nde meydana gelen elektronik eşya hırsızlığı bir yüzme havuzunun içerisinde bulunan kantinden nakit para çalınması olayları ile ilgili olarak ekipler ilk önce güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde iş yerlerine kar maskesiyle sürünerek giren hırsızlar, malzemeleri aldıktan sonra yine sürünerek iş yerlerinden çıktı. Güvenlik kamera görüntülerini dikkatle izleyen ekipler, zanlıların fiziki özellikleri ve elbiselerinden yola çıkarak 18 yaşındaki U.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Firarda olan diğer zanlının yakalanması için ise başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan U.Y., doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Ali Göç
 


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