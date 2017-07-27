Sürüye çarpan hafif ticari araç 40 koyunu telef etti

Kaza, saat 22.30 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahalle girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyun sürüsünün çobanı olan Tahir K.(21) 380 tane küçükbaş hayvanın buldunuğu sürüyü yolun karşı tarafına geçirmek isterken, Konya’dan Aşağıpınarbaşı istikametine seyir halinde olan Mustafa E. idaresindeki 42 CFY 33 plakalı hafif ticari araç, sürüye çarptı. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, 40 koyun telef oldu, 15 koyun ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yola savrulan koyunları bir römorka toplayarak yolu tekrar trafiğe açtı. Sürü çobanı 21 yaşındaki Tahir K. “ Sürüyü yolun karşısına geçirmek istediğim sırada otomobile ışık ile uyarı yapmama rağmen sürüyü fark edemeyerek koyunların arasına daldı. Araç aşırı hızlı olduğu için duramayarak 40 koyunu telef etti” dedi. Araç sürücüsü Mustafa E. ise "Ankara yolundan döndüm 80 km hızla giderken birden koyun sürüsü önüme çıktı. Yol kenarına inmeme rağmen kurtaramadım” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin