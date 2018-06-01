Survivor 1 Haziran ödül oyunu kim kazandı? Survivor CANLI

Survivor 1 Haziran ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Haziran ödül oyunu nasıl sonuçlandı? gibi aradığınız soruların cevapları bu haberimizde yer alıyor. Peki 31 Mayıs Survivor Ödül oyunu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR’DA BU HAFTA KİM GİTTİ?

Yağmur Banda, Hakan, Turabi ve Mustafa arasında yapılan oylamada en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek. Dokunulmazlık oyunları sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları oylama yapmış ve elenmeleri için 4 isim önermişti. Turabi ise arkadaşlarının kendisini aday göstermesi sonrasında takımına karşı tavır almıştı. Yarışmadan elenen isim ise SMS sonuçlarına göre Yağmur oldu.

ELENEN YARIŞMACI YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sporda deneyimli ve başarılıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur. Banda'nın babası Hamit Banda annesi ise Deniz Eryılmaz Banda'dır. Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan yarışmacı özellikle yüzme sporunda beceri sahibidir. 2006 yılında Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır.

SURVİVOR’DA FİNALE AZ BİR ZAMAN KALA AÇIKLAMA GELDİ!

Acun Ilıcalı: Survivor'da yeni bir döneme başlıyoruz. Bundan sonra sayılı gün ve sayılı eleme var. Birçoğunuz finali göremeyecek. Dominik'teki son oylama bugün başlayacak ve bundan sonraki elemeler bu oylara göre yapılacak. Hepiniz finalist adayısınız. Oylamayı başlatıyorum, toplu oylama hızlandırılmış çekimler olacak. Kimin kimden daha çok oy alacağını tahmin edemiyorum. Yarın Gönüllüler'in İstanbul macerasını yayınlayacağız.

Benim için en heyecanlı dönem başlıyor. Benim için 10 yılın en heyecanlı zamanı. Öyle elemeler olacak ki kim elenecek diye merak ediyoruz. Ödüllülerdeki çıta da bambaşka yerlere gidecek. Seyircilerimiz 2 gün daha devam edecek. Oyunları zevkle sunacağım hak eden kazansın.