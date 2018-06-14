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Survivor 14 Haziran ödül oyunu kim kazandı?

Survivor'da dün akşam yaşanan elemenin ardından artık yarışmacılar artık bireysele döndü. Bu akşam ise oynanacak olan ödül oyunu sonucunda kazanan kişi yanında bir kişi ile birlikte New York ödülünün sahibi olacak. İşte Survivor 14 Haziran ödül oyunu sonuçlarına dair tüm detaylar...

Survivor 14 Haziran ödül oyunu kim kazandı?

14 Haziran 2018 18:54

Survivor'da 14 Haziran ödülünün sahibi kim oldu?  Survivor son bölümde adalar birleşti ve artık bireysele dönüldü. Salı günü ilk dokunulmazlık oyunu oynandı, ardından dün "Anlat Bakalım" yarışmasında performanslar sergilendi. Gecenin sonunda ise konseyde eleme heyecanı yaşandı ve bir yarışmacı adaya veda etti.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Adaların birleşmesinin ardından ilk dokunulmazlık oyunu salı günü gerçekleşmişti. Zaman zaman sakatlıkların yaşandığı yarışmada kadınlar ve erkekler kendi aralarında mücadele verdiler. Erkeklerde birinciliği göğüsleyen Adem olurken kadınlarda ise sembolü kazanan Nagihan oldu. Konseye geçildiğinde Merve en çok ismi yazılan kişi olurken Adem, Hakan Hatipoğlu'nun Nagihan ise Sema'nın ismini söyledi. Dün akşamki eleme konseyinde en az SMS oyu alan Merve Aydın oldu ve yarışmaya veda etti.

NEW YORK ÖDÜLÜ

Survivor'ın 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yarışmacılar ödül oyununa çıkıyorlar. Ödül ise New York ödülü... Yarışmacılar ödülü duyduklarında çığlık atarken, mücadeleyi kazanan yarışmacı sadece bir kişiyi yanında götürebilecek. Bakalım bu yarışmacılar kimler olacak?

 

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