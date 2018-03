Survivor 18 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler kim?

Survivor'da her dokunulmazlık oyunu iki takım içinde çok önemli bir hal aldı. En son oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden All star takımında Murat Ceylan, Damla Can ve Nihat Doğan eleme adayı olarak eleme potasına çıkmıştı. All star takımında en çok ismi yazılan isim Nihat Doğan olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Turabi, Damla Can'ın ismini söylemişti. Haftalık performansı kazanan isim ise Sema olmuştu. Sema'nın eleme adayı olarak çıkarttığı isim ise Murat Ceylan olmuştu. En azı oyu alarak adaya ve Kıbrıs hayallerine veda eden isim Nihat Doğan oldu. Peki 18 mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler kim oldu? Survivorda dokunulmazlık oyununu kazanan kim? Survivor'da elemeye kim çıktı... İşte Survivorda dokunulmazlık oyunu detayları...

18 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu oynanacak. Peki 18 mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivorda elemeye çıkanlar isim kim oldu? Dokunulmazlık oyunu oynandığından bu haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz...

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta dokunulmazlığı All star takımı kaybetmişti. Dokunulmazlığı kaybeden All star takımında en çok ismi çıkan Nihat Doğan adaya veda etmişti.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

FUNDA BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI

Survivor gönüllülerin favori yarışmacılarından biri de Funda Alkayış, su parkurunda olan yarışmada suya atladığı esnada boğulma tehlikesi atlattı. Suya batan Funda kenarda bekleyen yarışmacıları çok korkuttu. Funda'nın yardımına ekiptekiler ve yarışmacılar koştu.

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Alkayış, 2009 yıılında başladığı sporu hayatına dahil etti ve dövüş sporları olan Kick Boks, Wushu ve Muay-Thai ile uğraşmaktadır.

50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış'ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.

SEMA SERAMONİDE İSYAN ETTİ!

Bu haftaki oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, havuz parkurunda Funda'nın bir önceki oyunda boğulma tehlikesi atlattığı için oynamayacağını belirtti. Bu duruma çok sinirlenen All star takımı yarışmacısı Sema, duruma tepki göstererek; 'Bu oyun dokunulmazlık oyunu, bizim takımdan değil de yüzme bilmeyen gitsin ozaman, Adaletli olsun burası Survivor' dedi.

İki yarışmacıda karşılıklı sözlü tartışmaya girerek gerginlik oluşturdu. Acun Ilıcalı ise olayın Funda'ya kaldığını oynayıp oynanamak ona kalmış diyerek ortalığı yatıştırdı. Funda ise, karşı takıma 'Ben muhattap olduğum kişilere açıklamasını yaptım, size açıklama yapmak zorunda değilim. Ben oynamıyorum' diyerek oyuna katılmadığını açıkladı.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir Apak, 17 Ağustos 1985 (33 yaşında) tarihinde Bursa'da doğmuştur. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Aydemir, geçmiş yıllarda da heptatlon branşında boy göstermiştir.

2012 yılındaki Londra Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkı elde eden Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir.