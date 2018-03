Survivor 19 Mart ödül oyunu kim kazandı? Survivor Türk Yunan mücadelesi kazananı | Survivorda kim kazandı

Survivor ödül oyunu zamanına geldi. Ödül oyunu oynayacak iki takımdan kazanan bir takım, survivor Yunan takımıyla karşı karşıya gelecek. En son oynanan dokunulmazlık oyunu All star takımı kazanmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, ada konseyine giderek elenmek üzere 3 isim çıkarttı. Bunlar Birsen, Ramazan ve İpek. Bu akşam Survivorda kimin eleneceği belli olacak. Peki Survivor'da kim elendi? Survivorda giden isim kim? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALL STAR 9 - 7 GÖNÜLLÜLER

Nagihan, oyunda Damla'ya karşı kazarak skoru 2-2 'ye getiriyor.

İpek, Sema ile karşı karşıya geldi. Puanı takıma getiren isim Sema oldu.

SURVİVOR 19 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 19 Mart'ta ekrana gelecek olan ödül oyununda kazanan takım yunan takımıyla karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda kazanan takımı büyük bir ödül de bekliyor. Peki ödül oyununu kim kazandı? Survivor Türk Yunan yarışmasını kim kazandı? Yarışma başladığında skorları an be an sitemizden takip edebilirsiniz...

KAZANAN TAKIM YUNANLILARLA KAPIŞACAK!

Ödül oyununda büyük bir mücadele olacak gibi görünüyor. Kazanan takım Yunan takımı ile karşı karşıya gelecek. Adeta milli duyguların en yüksek olduğu bu tarz yarışma kombinasyonları tüm survivor severler tarafından çok beğeniliyor. Herkesin gözü bu akşam ödül oyununu kimin kazanıp yarışacağında. Peki ödül oyununu kim kazandı? Yunan takımıyla kim yarışacak?

SURVİVOR İPEK HASTANEYE KALDIRILDI!

Ödül oyununun yayınlanan fragmanında Survivor İpek, oyun esnasında burnunu platforma çarpıyor. Kanlar içinde kalan İpek'e ekipler yetişiyor. Ekipler sayesinde hastaneye kaldırılan İpek'in durumu herkes tarafından merak ediliyor. İşte İpek'in o anları;

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SURVİVOR GİDEN İSİM

Survivor'da ödül oyunlarından sonra ada konseyi yapılacak. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Adaya veda eden kişiyi açıklayacak. Peki survivorda giden isim kim? Survivorda elenen kim? Survivorda elenen isim açıklanır açıklanmaz bu haberimizden ulaşabilirsiniz...