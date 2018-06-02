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Survivor 2 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2 Haziran elemeden kimler çıktı!

Survivor 2 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da kim elendi? gibi tüm merak ettikleriniz bu haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Survivor 2 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2 Haziran elemeden kimler çıktı!

02 Haziran 2018 18:02

Survivor 2 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi sorularının cevabını buradan bulabilirsinizTV 8 ekranlarında yayınlan Survivor 2018 All Star'da finale çok az bir zaman kala yarışmanın seyircileri Survivor'da 2 Haziran dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar.  Yine yarışmanın izleyicileri Survivor'da 2 Haziran'da dokunumazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım eleme adayları çıkaracak.  Peki Survivor 2 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

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SURVİVOR 1 HAZİRAN'DA NE OLDU?

Survivor son bölüm olan Survivor 86. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Türkiye ödülünden dönen gönüllüler takımı mor oda oyununda yine son derece hırslı bir şekilde sahaya çıktı. Gönüllüler takımı 8-2 öne geçtiği oyunda farklı bir skor yakaladı. Ünlüler takımı ise 8-2'den skoru 9-6'ya getirdi ve burada bir kırılma anı yaşandı. Ancak son oyunda Murat, Mustafa Kemal'i mağlup ederek takımına galibiyeti getiren isim oldu. Murat Ceylan son ödül oyununda 3'te 3 yaparak günün başarılı isimlerinden biri oldu ve Acun Ilıcalı'dan da büyük övgü aldı. 

SURVİVOR 2 HAZİRAN'DA NELER OLACAK?

Survivor yeni bölüm fragmanı olan Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Survivor yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? Kuzey Kıbrıs'taki büyünk finale sayılı günler kala hızlı çekimlere başlandığı Survivor'da iki takım da dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Öte yandan Survivor yeni bölüm fragmanı olan Survivor 86. bölüm fragmanında izleyenler aynı zamanda ada konseyinde büyük SMS'in son gününde destekledikleri yarışmacıya oy atabilecek. 

 

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