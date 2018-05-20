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Survivor 20 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Eleme adayları kimler?

Survivor 20 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da eleme adayları kimler oldu? gibi bütün merak ettikleriniz burada yer alıyor. İşte detaylar...

Survivor 20 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Eleme adayları kimler?

20 Mayıs 2018 20:07

Survivor 20 Mayıs Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Yarışmanın finaline az bir zaman kala izleyiciler Survivor`da 20 Mayıs`ta dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım eleme adayları çıkaracak. Peki Survivor 20 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

SURVİVOR 19 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu mücadeleleri nefes kesti! Dün akşam ekrana gelen Survivor'da iki ödül oyunu oynandı. Bolonez soslu makarna ödülünü kazanan Ünlüler makarna ile buluştu.

İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Öte yandan ikinci ödül oyununda baraka ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Zaman zaman gerilim dozunun yükseldiği Survivor'da Nagihan'da gözyaşlarına hakim olamadı.

ÜMİT VE MUSTAFA'NIN HAREKETLERİ NAGİHAN'I AĞLATTI

Gönüllüler'den Nagihan'a kaybettiği bir oyun sonrasında, bench'te oturan Mustafa'dan uyarı geldi. Ardından Ümit Karan ile birlikte gülen Mustafa'yı gören Nagihan çılgına döndü. 'Burada palyaço mu oynuyor? Ne gülüyorsunuz. Artık yeter' diye bağıran Nagihan'ı Hakan Hatipoğlu zor sakinleştirdi. Yaşanan olayın ardından isyan eden Nagihan, karşı takımdan sürekli kendisiyle ilgili dalga geçmeler olduğunu ve artık dayanamadığını söyledi. Oyunlarda oynamaktan bile zevk almadığını söyleyen Nagihan gözyaşlarına boğuldu.

NAGİHAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Turabi seremonideyken oyun sırasında Mustafa Kemal'le yaşadığı gerginlik sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan'dan özür diledi. Takım arkadaşlarını eleştiren Turabi, yapılanların doğru olmadığını söyledi.

TURABİ VE MUSTAFA OYUN ALANI DIŞINDA KAVGA ETTİ

Turabi ve Mustafa Kemal arasında oyun sonunda sinirler gerildi.Oyun sonrasında otobüse bindikleri sırada ise Turabi, Mustafa'ya tepki gösterdi. 'Kızla dalga geçiyorsunuz. Sen sinirlerini bozdun Ümit de güldü. Yaptığın hareketlere dikkat et' diye bağıran Turabi, Nagihan'a yapılanlardan dolayı çok sinirlendi. 

SURVİVOR 20 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Belli olduğu andan itibaren bu haberimizde yer alacak.

 

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