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Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak ? 2018 Survivor All Star kadrosu kimler var ?

Milyonlarca izleyici heyecan içerisinde Survivor 2018 All Star yarışmasının ne zaman başlayacağını merak ederken yarışmaya kimlerin katılacağı da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. İşte yarışma ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak ? 2018 Survivor All Star kadrosu kimler var ?

16 Kasım 2017 10:50

Survivor 2018 ne zaman başlayacak, Survivor 2018 kadrosu kimlerden oluşuyor... Yayınlandığı andan itibaren reyting rekorları kıran yarışmanın bu sene de oldukça ilgi çekmesi bekleniyor. Milyonlarca kişi büyük bir merakla yarışmanın başlayacağı tarihleri merak ediyor. İşte bu haberimizde tüm bu soruların cevaplarını bulabileceksiniz...

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel olarak, Ocak ve Şubat aylarının sonlarına doğru başlayan yarışmanın, 2018 yılında da bu zaman dilimi içerisinde başlaması bekleniyor.

YARIŞMA NEREDE ÇEKİLECEK?

Yarışma Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.

SURVİVOR 2018 KADROSUNDA KİMLER VAR?

ığdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu.Survivor 2018’de All Starlar kadrosunun ilk diğer 3 ismi ise Acun ılıcalı tarafından açıklandı. Bu isimler Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın oldu.

Survivor 2018 All Star Merve Aydın Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? Survivor 2018 All Star Merve Aydın Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star Nagihan Karadere Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? Survivor 2018 All Star Nagihan Karadere Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star Sema Aydemir Apak Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? Survivor 2018 All Star Sema Aydemir Apak Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star Cumali Akgül Kimdir ? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? Survivor 2018 All Star Cumali Akgül Kimdir ? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Diğer yarışmacıların ismi henüz açıklanmadı. Açıklandığı andan itibaren bu haberimizde yer alacak.

GEÇTİĞİMİZ SENELERİN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLERDİ? 

SURVİVOR 2017 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

Adem Kılıççı,Serhat Akın,Berna Öztürk,Sedat Kapurtu,Furkan Kızılay,Seda Demir,Tarık Mengüç,Sema Apak, Pınar Saka,Şahika Ercümen,Sabriye Şengül: 

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Gökhan Gözükan,Fulya Şahin,Ogeday Girişken,Denisa,Elif Şadoğlu,Eser West,Burçak Tuncer,Tuğçe Melis Demir:,Volkan Çetinkaya, Berna Keklikler ve Erdi Ünver 

SURVİVOR 2016 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

Serkan Erca,-Ezgi Avcı,Eda Akkaya,Nagihan Karadere,Ebru Öztürk,Çağan Atakan Arslan,Tuğba Özay,Yunus Günçe,İbrahim Yattara,Yılmaz Morgül

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

İBRAHİM GİYDİRİ,-GİZEM MEMİÇ,EFECAN DİANZENZA,NİHAL CANDAN,SEMİH ÖZTÜRK,ZAFER METE,DAMLA CAN,SERKAN TÜTÜNCÜ,AYLİN ŞALLI,GİZEM KERİMOĞLU

Cem Radış

Etiketler: Survivor 2018, Survivor 2018 All Star, Survivor 2018 All Star kadrosu, Survivor 2018 All Star yarışmacıları

 

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