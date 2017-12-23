Survivor 2018 All Star yarışmacısı Nevin Yanıt Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Survivor 2018 kadrosuna katılacak ve adaya gidecek bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı bugün sosyal medya adresinden Milli atlet Nevin Yanıt’ın 2018 Survivor gönüllüler takımında yarışacağını duyurdu. Peki, Nevin Yanıt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bu sorular Survivor izleyicileri tarafından heyecanla aranmaya başlandı.. İşte merakla beklenen Survivor All Star kadrosu ve tüm merak edilenler….

Acun Ilıcalı'dan Nevin Yanıt açıklaması

Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin :)) #Survivor2018

SURVIVOR NEVİN YANIT'IN BAŞARILARI

SURVIVOR YARIŞMACISI NEVİN YANIT KİMDİR? NEVİN YANIT'IN BAŞARILARI

2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya’da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 12.98’lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie’yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ’a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg’da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

2007 yılında Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland’ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları’nda ikinci oldu. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008’de İspanya’nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre engellideki 8.09’luk derecesiyle yarı finale yükseldi.

2008 Pekin Olimpiyatları’nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.

Pescara’da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları’nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

SURVIVOR NEREDE ÇEKİLECEK?

Survivor 2018 All Star Yarışması Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER?

All Starlar Ünlüler Takımı: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu

Gönüllüler Takımı: Cumali Akgül, Nevin Yanıt