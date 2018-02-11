Survivor 2018 başladı! Ünlüler'de erken veda...

Herkesin merakla beklediği Survivor 2018 dün start aldı. Son on yılın en iyilerinin bulunduğu All Star takımı ile yeni bir gönüllüler takımı karşı karşıya gelecek.

HAKAN HATİPOĞLU GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

Acun Ilıcalı oyunlar başlamadan önce sürpriz bir kararla All Star takımından bir kişinin gönüllüler takımına geçeceğini açıkladı. Ilıcalı, "Sürprizlerin olacağı bir Survivor olacak ünlüler takımından bir kişi şimdi hemen gönüllüler takımına geçecek" dedi ve Hakan Hatipoülu'nun gönüllüler takımına geçtiğini ilan etti.

GÖNÜLLÜLERDEN BİR KIZ ALL STAR'A GEÇECEK

Ilıcalı, bu kararın ardından ise "Hakan All Star kadrosunda kalırsa belli problemlerin erken başlacağını düşündüğümüz için Gönüllüler takımına aldık. Sayılarda eşitsizlik oldu. İlk konseyde en çok oy kimin için çıkarsa o isim All Star takımına geçecek" sözlerini dile getirdi.

SURVIVOR 2018'İN İLK OYUNU

Survivor 2018'de ilk ödül oyunu kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Acun Ilıcalı ödülü, "Kazanan takım iyi adaya kaybeden takım kötü adaya gidecek. İyi olan adada Survivor tarihinde ilk defa yatak, baraka ve pirinç olacak" diyerek yarışmacılara duyurdu. Ödülün galibi 10-6 ile All Star takımının oldu.

İKİNCİ OYUNUN ÖDÜLÜ YUMURTA!

Ilıcalı, "Bu oyun sadece 4 kişi tarafından oynanacak. 2'şer yarışmacı çıkacak. Oyun 5'te bitecek. Bu oyun haftada iki kere oynanacak ve ada oyunu olacak. Bu oyuna 'çok dikkat' diyorum. Bugün ada için değil ama önümüzdeki haftadan itibaren bunun için oynayacaksınız" sözleriyle Survivor 2018'in ikinci oyununu açıkladı.

Bu hafta yumurta ödüllü olarak oynanan ancak diğer haftalar ada ödüllü olarak oynanacak oyunu 5-2 Gönüllüler kazandı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya , Yağmur Banda, Ecem Karaağaç ,Nevin Yanıt Baltacı , Anıl Berk Baki , Funda Alkayış , Gamze Aksu , Marcus ,Hakan Hatipoğlu.

ÜNLÜLER TAKIMI

Hilmi Cem İntepe ,Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can ,Turabi Çamkıran ,Sema Aydemir ,Adem Kıllıççı ,Nagihan Karadadere ,Ümit Karan.