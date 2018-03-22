Survivor 2018 canlı izle yeni bölüm bu akşam ! TV8 canlı yayın akışı | SURVİVOR CANLI İZLE

Survivor 2018 bu akşam heyecan dolu yarışmalarla başladı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosunda yarışma öncesi iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Bu akşam yayınlanan ilk bölümde, Ünlüler takımından Hakan, Gönüllüler takımına geçti. Survivor 2018'de kimler yarışıyor ? İşte ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan o isimler...
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SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Anıl Berk Baki
Birsen Bekgöz
Cumali Akgül
Ecem Karaağaç
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Gizem Kurtulan
Marcus
Melih Özkaya
Nevin Yanıt Baltacı
Ramazan Kalyoncu
Yağmur Banda
SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Murat Ceylan
Hilmi Cem İntepe
Adem Kılıççı
Hakan Hatipoğlu
Nihat Doğan
Ümit Karan
Sahra Işık
Damla Can
TV8 YAYIN AKIŞI
22:15İNSANLAR ALEMİ
00:15YEMEKTEYİZ
02:15GERÇEĞİN PEŞİNDE
04:15GEL KONUŞALIM
06:45GÜNAYDIN DOKTOR
08:00ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
08:45MAŞA İLE KOCA AYI
09:00GEL KONUŞALIM
11:00SURVİVOR KONUŞALIM
13:00GERÇEĞİN PEŞİNDE
15:45YEMEKTEYİZ
20:00SURVİVOR 2018