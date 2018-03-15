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Survivor 2018 canlı izle yeni bölüm bu akşam ! TV8 canlı yayın akışı | SURVİVOR İZLE

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2018 her akşam iddialı ve birbirinden zorlu kıran kırana yarışmalarla ekrana geliyor. İddialı kadrosu ile dikkat çeken Survivor 2018 yayınlandığı her akşam yeni bölümleri ile TV8 ekranlarında olacak. TV8 canlı yayınını izlemek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterli olacaktır...

Survivor 2018 canlı izle yeni bölüm bu akşam ! TV8 canlı yayın akışı | SURVİVOR İZLE

15 Mart 2018 17:50

Survivor 2018 bu akşam heyecan dolu yarışmalarla başladı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosunda yarışma öncesi iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Bu akşam yayınlanan ilk bölümde, Ünlüler takımından Hakan, Gönüllüler takımına geçti. Survivor 2018'de kimler yarışıyor ? İşte ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan o isimler...

SURVİVOR 2018 ALL STAR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki
Birsen Bekgöz
Cumali Akgül
Ecem Karaağaç
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Gizem Kurtulan
Marcus
Melih Özkaya
Nevin Yanıt Baltacı
Ramazan Kalyoncu
Yağmur Banda
 

SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI

Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Murat Ceylan
Hilmi Cem İntepe
Adem Kılıççı
Hakan Hatipoğlu
Nihat Doğan
Ümit Karan
Sahra Işık
Damla Can

TV8 YAYIN AKIŞI

22:15İNSANLAR ALEMİ

00:15YEMEKTEYİZ

02:15GERÇEĞİN PEŞİNDE

04:15GEL KONUŞALIM

06:45GÜNAYDIN DOKTOR

08:00ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

08:45MAŞA İLE KOCA AYI

09:00GEL KONUŞALIM

11:00SURVİVOR KONUŞALIM

13:00GERÇEĞİN PEŞİNDE

15:45YEMEKTEYİZ

20:00SURVİVOR 2018

Etiketler: Survivor 2018 canlı izle

 

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Toplam Yorum (2)

  • ceren öztürk : 24 Şubat 2018, Cumartesi 22:33
    00
    Sen survivoru kırmızı çook seviyorum
  • Ahmet : 10 Şubat 2018, Cumartesi 19:58
    00
    Survivoru çok seviyorum
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