Survivor 2018 canlı izle yeni bölüm bu akşam ! TV8 canlı yayın akışı | SURVİVOR İZLE

Survivor 2018 bu akşam heyecan dolu yarışmalarla başladı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosunda yarışma öncesi iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Bu akşam yayınlanan ilk bölümde, Ünlüler takımından Hakan, Gönüllüler takımına geçti. Survivor 2018'de kimler yarışıyor ? İşte ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan o isimler...

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki

Birsen Bekgöz

Cumali Akgül

Ecem Karaağaç

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Gizem Kurtulan

Marcus

Melih Özkaya

Nevin Yanıt Baltacı

Ramazan Kalyoncu

Yağmur Banda



SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

Murat Ceylan

Hilmi Cem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Nihat Doğan

Ümit Karan

Sahra Işık

Damla Can

TV8 YAYIN AKIŞI

22:15İNSANLAR ALEMİ

00:15YEMEKTEYİZ

02:15GERÇEĞİN PEŞİNDE

04:15GEL KONUŞALIM

06:45GÜNAYDIN DOKTOR

08:00ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

08:45MAŞA İLE KOCA AYI

09:00GEL KONUŞALIM

11:00SURVİVOR KONUŞALIM

13:00GERÇEĞİN PEŞİNDE

15:45YEMEKTEYİZ

20:00SURVİVOR 2018