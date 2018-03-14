Survivor 2018 hangi günler yayınlanıyor ? TV 8 Survivor saat kaçta başlıyor ? Survivor var mı?

Yayınlandığı her sene büyük bir izleyeci kitlesine sahip olan ve reyting sıralamasında ilk sırada yer alan Survivor 2018'in yayın günleri yarışmanın izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. İşte Survivor 2018 All Star yarışması hangi günler yayınlanıyor ve saat kaçta başlıyor sorusunun cevabı bu haberimizde yer alıyor...

Survivor 2018 All Star Hangi Günler Var?

Survivor 2018 All Star perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.

Survivor 2018 Saat Kaçta Başlıyor?

Saat 20.00'da başlıyor.

Survivor 2018 Ünlüler Gönüllüler Takımında Kimler Yarışıyor?

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Hakan Hatipoğlu

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Marcus

Ünlüler takımından ise bu yarışmacılar yarışacak:

ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Survivor 2018 Ünlüler Takımı ise şöyle:

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kıllıççı

Nagihan Karadere

Ümit Karan

Cem Radış/İHA