Survivor 2018 hangi günler yayınlanıyor ? TV 8 Survivor saat kaçta başlıyor ? Survivor var mı?

Yayınlandığı her sene büyük bir izleyeci kitlesine sahip olan ve reyting sıralamasında ilk sırada yer alan Survivor 2018'in yayın günleri yarışmanın izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. İşte Survivor 2018 All Star yarışması hangi günler yayınlanıyor ve saat kaçta başlıyor sorusunun cevabı bu haberimizde yer alıyor...
Survivor 2018 All Star Hangi Günler Var?
Survivor 2018 All Star perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.
Survivor 2018 Saat Kaçta Başlıyor?
Saat 20.00'da başlıyor.
Survivor 2018 Ünlüler Gönüllüler Takımında Kimler Yarışıyor?
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Cumali Akgül
Birsen Bekgöz
Ramazan Kalyoncu
Gizem Kurtulan
Hakan Hatipoğlu
Melih Özkaya
Yağmur Banda
Ecem Karaağaç
Nevin Yanıt Baltacı
Anıl Berk Baki
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Marcus
Ünlüler takımından ise bu yarışmacılar yarışacak:
ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Survivor 2018 Ünlüler Takımı ise şöyle:
Hilmi Cem İntepe
Merve Aydın
Murat Ceylan
Sahra Işık
Nihat Doğan
Damla Can
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Adem Kıllıççı
Nagihan Karadere
Ümit Karan
Cem Radış/İHA