Survivor 2018 ilk bölümde ne oldu ! Survivor 2018 ilk bölümü izle

Survivor 2018 All Star dün akşam yayınlanan ilk bölüm ile izleyicileri ekran başına kilitledi. İlk bölümde,yarışmalarda ödüller neydi? İşte kaçıranlar için Survivor 2018 ilk bölüm özeti ve izleme linki…

SURVİVOR 2018 İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2018 All Star Ünlüler Gönüllüler başladı. Yarışmacılar ilk bölümde ailelerine veda etti ve bu sırada duygusal anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıların neler hissettiğini sorduktan sonra ilk oyuna geçildi.

Acun Ilıcalı “Değişikliklerin ve sürprizlerin olacağı bir Survivor olacak. Ünlülerden bir kişi şimdi gönüllülere gidecek.” dedi.

Dün akşam yayınlanan ilk bölümde Ünlülerden Gönüllülere geçecek isim ise Hakan Hatipoğlu oldu. Acun Ilıcalı “Gerilimi mümkün olduğunca aşağıda tutmak adınaa karşı takıma alacağız” dedi. Sayılarda eşitsizlik olduğu için Gönüllüler’de bir kadın yarışmacı fazla. Gönüllüler’de ilk konseyde ismi çıkan Ünlüler takımına geçecek' dedi.

İLK KARŞILAŞMA NASIL SONUÇLANDI?

Kıran kırana geçen ilk yarışmanın galibi All Star oldu ve daha iyi adaya gitmeye hak kazandılar.

All Star: 10 Gönüllüler: 6