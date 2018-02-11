Diğer
Kategoriler

Survivor 2018 ilk bölümde ne oldu ! Survivor 2018 ilk bölümü izle

Survivor 2018 All Star dün yayınlanan ilk bölümü ile başladı. Oldukça heycanlı geçen ilk bölümde All Star ile Gönüllüler arasında kıran kırana bir rekabet vardı. İlk bölümde, Birinci oyunu All Star takımı ikinci oyunu Gönüllüler kazandı. All Star takımından Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımına geçti. İşte Survivor 2018 ilk bölümde neler yaşandı? sorusunun cevabı ve Survivor 2018 ilk bölüm izleme linki...

Survivor 2018 ilk bölümde ne oldu ! Survivor 2018 ilk bölümü izle

11 Şubat 2018 00:11

Survivor 2018 All Star dün akşam yayınlanan ilk bölüm ile izleyicileri ekran başına kilitledi. İlk bölümde,yarışmalarda ödüller neydi? İşte kaçıranlar için Survivor 2018 ilk bölüm özeti ve izleme linki…

SURVİVOR 2018 İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2018 All Star Ünlüler Gönüllüler başladı. Yarışmacılar ilk bölümde ailelerine veda etti ve bu sırada duygusal anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıların neler hissettiğini sorduktan sonra ilk oyuna geçildi.

Acun Ilıcalı “Değişikliklerin ve sürprizlerin olacağı bir Survivor olacak. Ünlülerden bir kişi şimdi gönüllülere gidecek.” dedi.

Dün akşam yayınlanan ilk bölümde Ünlülerden Gönüllülere geçecek isim ise Hakan Hatipoğlu oldu. Acun Ilıcalı “Gerilimi mümkün olduğunca aşağıda tutmak adınaa karşı takıma alacağız” dedi. Sayılarda eşitsizlik olduğu için Gönüllüler’de bir kadın yarışmacı fazla. Gönüllüler’de ilk konseyde ismi çıkan Ünlüler takımına geçecek' dedi. 

SURVİVOR İLK BÖLÜM İZLE

İLK KARŞILAŞMA NASIL SONUÇLANDI?

Kıran kırana geçen ilk yarışmanın galibi All Star oldu ve daha iyi adaya gitmeye hak kazandılar.

All Star: 10 Gönüllüler: 6

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç