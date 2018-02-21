Survivor 2018 ilk hafta kim elendi ! Survivor sms sonuçları

Survivor 2018'de ilk hafta kim elendi? sorusu yanıt buldu. Survivor son bölümde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan bir kişi adaya veda etti. Peki bu isim kim oldu ? 7.bölüm dokunulmazlık oyununu kim kazandı. Survivor'un 8.bölümünde neler olacak ? Ayrıca ada konseyinde yapılan açıklamayla birlikte doktor raporuyla Gönüllüler takımından Gamze'nin Survivor 2018 All Star'a devam edemeyeceği açıklandı. İşte son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR 7. YENİ BÖLÜM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 7. yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve dokunulmazlık oyununu All Star takımı büyük bir farkla 10-3 kazanmayı başardı.

SURVİVOR 2018'DE ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2018’in ilk eleme konseyinde takım arkadaşları Survivor’a katılmak için Iğdır’dan İstanbul’a yürüyerek gelen Cumali’nin ismini yazdılar. Kişisel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda ise Yağmur’un adını verirken, haftanın en iyi performansına sahip ismi ise Ramazan oldu. Ramazan ise elenmek üzere üçüncü isim olarak Marcus’un ismini verdi. Cumali, Yağmur ve Marcus üçlüsünden birisi eleme adayı olarak çıkmıştı. Survivor üçüncü hafta eleme ödül oyunu ve eleme konseyiyle başladı. Süt ve yoğurt ödüllü oyunu Gönüllüler takımmı 10-8 kazandı. Yapılan ada konseyinde ise Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan en az oyu alan, Marcus Survivor'a veda etti. Doktor raporuyla Gamze'nin Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Önümüzdeki günlerde Gamze'nin yerine yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan ise kontrol altında, sağlık durumu ve devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

VAR MISIN YOK MUSUN YARIŞMACISININ OĞLU!

Acun Ilıcalı oylama devam ederken Gönüllüler takımında bir oyuncu ile ilgili ilginç bir bilginin olduğunu söyledi. Var mısın Yok Musun yarışmasının yarışmacılarından Antikacı Metin'in oğlunun yani Melih'in Gönüllüler takımında olduğunu ifade ederek şaşırttı. Antikacı Melih'in Var Mısın Yok musun yarışmasında 225 bin TL'yi reddedip kendi kutusuna giden ve Acun'un kariyerinde karşılaştığı en dikkat çekici yarışmacının oğlu olduğunu açıkladı.

SURVİVOR 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Survivor 2018 All star- Gönüllüler 8.bölüm fragmanı yayınlandı. Tüm hızıyla devam eden yarışmada, ortalık karışacak.

NİHAT DOĞAN İLE GÖNÜLLÜLER ARASINDA GERGİNLİK

Geçtiğimiz bölümlerde kendisinin güçsüz görünmesine dayanamayan Nihat Doğan, gönüllülere sert çıktı.

Gönüllüler yarışmacısı Anıl Berk Baki ile sözlü diyaloğa giren Nihat Doğan sitemini dile getirdi. Sunucu Alp Kırşan'ın müdahalesi ile ortalık yatıştı.

Nihat Doğan ile Anıl Berk Baki arasındaki tartışmayı izlemek için tıklayınız...