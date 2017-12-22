Survivor 2018 ne zaman başlayacak ? Survivor 2018 yarışmacıları

Yayınlandığı andan itibaren reyting rekorları kıran Survivor 2018 yarışmasının ne zaman başlayacağı büyük bir merakla izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Öte taraftan Survivor 2018'de yer alacak olan yarışmacıların isimleri de gün geçtikçe daha da kesinlik kazanmaya başladı. İşte bu haberimizde yarışmanın ne zaman başyacağını ve Survivor 2018'de mücadele edecek yarışmacıların kimler olduğunu öğrenebileceksiniz.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 Şubat 2018 tarihinde yarışma çekilmeye başlanacak.

YARIŞMA NEREDE ÇEKİLECEK?

Yarışma Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.

SURVİVOR 2018 KADROSUNDA KİMLER VAR?

ığdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu.Survivor 2018’de All Starlar kadrosunun diğer 7 ismi ise Acun ılıcalı tarafından açıklandı. Bu isimler Sema Aydemir, Nagihan Karadere,Merve Aydın,Murat Ceylan,Hilmi Cem,Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu,Nihat Doğan ve Ümit Karan ve Nevin Yanıt oldu.

Diğer yarışmacıların ismi henüz açıklanmadı. Açıklandığı andan itibaren bu haberimizde yer alacak.

GEÇTİĞİMİZ SENELERİN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

SURVİVOR 2017 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

Adem Kılıççı,Serhat Akın,Berna Öztürk,Sedat Kapurtu,Furkan Kızılay,Seda Demir,Tarık Mengüç,Sema Apak, Pınar Saka,Şahika Ercümen,Sabriye Şengül:

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Gökhan Gözükan,Fulya Şahin,Ogeday Girişken,Denisa,Elif Şadoğlu,Eser West,Burçak Tuncer,Tuğçe Melis Demir:,Volkan Çetinkaya, Berna Keklikler ve Erdi Ünver

SURVİVOR 2016 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

Serkan Erca,-Ezgi Avcı,Eda Akkaya,Nagihan Karadere,Ebru Öztürk,Çağan Atakan Arslan,Tuğba Özay,Yunus Günçe,İbrahim Yattara,Yılmaz Morgül

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

İbrahim Giydiri, Gizem Memiç, Efecan Dianzenza,Nihal Candan,Semih Öztürk, Zafer Mete, Damla Can, Serkan Tütüncü, Aylin Şallı, Gizem Kerimoğlu

Cem Radış/İHA