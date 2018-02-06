Survivor 2018 ne zaman saat kaçta başlıyor ? Survivor 2018 yarışmacıları

Yayınlandığı andan itibaren reyting rekorları kıran Survivor 2018 yarışmasının ne zaman başlayacağı büyük bir merakla izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Öte taraftan Survivor 2018'de yer alacak olan yarışmacıların isimleri de belli oldu. İşte bu haberimizde Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak, Survivor 2018 saat kaçta başlıyor gibi sorularınızın cevaplarını bulabileceksiniz...

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN-SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarışma, 10 Şubat 2018 tarihinde yarışma çekilmeye başlanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

YARIŞMA NEREDE ÇEKİLECEK?

Yarışma Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.

SURVİVOR 2018 KADROSUNDA KİMLER VAR?

2018 Gönüllüler Takımı

Iğdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu. Survivor 2018'in diğer gönüllü yarışmacıları ise Birsen Bekgöz,Ramazan Kalyoncu ,Gizem Kurtulan ,Melih Özkaya ,Yağmur Banda,Ecem Karaağaç Nevin Yanıt Baltacı ,Anıl Berk Baki,Funda Alkayış ,Gamze Aksu,Marcus oldu.

2018 Ünlüler Takımı

Survivor 2018'de Ünlüler takımında yarışacak kadro ise şu şekilde; Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kıllıççı,Nagihan Karadere,Hakan Hatipoğlu ve Ümit Karan

GEÇTİĞİMİZ SENELERİN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

SURVİVOR 2017 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

Adem Kılıççı,Serhat Akın,Berna Öztürk,Sedat Kapurtu,Furkan Kızılay,Seda Demir,Tarık Mengüç,Sema Apak, Pınar Saka,Şahika Ercümen,Sabriye Şengül:

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Gökhan Gözükan,Fulya Şahin,Ogeday Girişken,Denisa,Elif Şadoğlu,Eser West,Burçak Tuncer,Tuğçe Melis Demir:,Volkan Çetinkaya, Berna Keklikler ve Erdi Ünver

SURVİVOR 2016 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

Serkan Erca,-Ezgi Avcı,Eda Akkaya,Nagihan Karadere,Ebru Öztürk,Çağan Atakan Arslan,Tuğba Özay,Yunus Günçe,İbrahim Yattara,Yılmaz Morgül

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

İbrahim Giydiri, Gizem Memiç, Efecan Dianzenza,Nihal Candan,Semih Öztürk, Zafer Mete, Damla Can, Serkan Tütüncü, Aylin Şallı, Gizem Kerimoğlu

ESKİ SURVİVOR ŞAMPİYONLARI KİMLERDİ?

2017-Ogeday Girişken

2016 - Çağan Atakan Arslan

2015 Survivor All Star – Turabi Çamkıran

2014 – Turabi Çamkıran

2013 – Hilmi Cem İntepe

2012 - Nihat Altınkaya

2011 - Derya Büyükuncu

2010 - Merve Oflaz

2007 - Taner Özdeş

2006 - Derya Durmuşlar

2005 - Uğur Pektaş

Cem Radış/İHA