Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İkinci hafta adaya veda eden isim?

Tv8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2018'de haftanın elenen ismini açıklanan SMS oylaması sonuçlarına göre her hafta bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz.Survivor 2018’de ilk dokunulmazlık oyununu All Star 10-3 gibi ezici bir üstünlükle kazandı. Survivor 2018’de zor günler geçiren gönüllüler takımın ödül oyunları sonrası dokunulmazlık oyununu da kaybedince takımda kan kaybı devam etti. Survivor 2018’in ilk eleme konseyinde takım arkadaşları Survivor’a katılmak için Iğdır’dan İstanbul’a yürüyerek gelen Cumali’nin ismini yazdılar. Kişisel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda ise Yağmur’un adını verirken, haftanın en iyi performansına sahip ismi ise Ramazan oldu. Ramazan ise elenmek üzere üçüncü isim olarak Marcus’un ismini verdi. Cumali, Yağmur ve Marcus üçlüsünden bir isim ilk hafta adaya veda etti.İşte detaylar...

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu. Daha önce de Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” sloganı ile gündeme oturdu ve yarışmaya katılma hakkı kazandı.32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sporda deneyimli ve başarılıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur. Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan yarışmacı özellikle yüzme sporunda beceri sahibidir. 2006 yılıda Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır.

SURVİVOR MARCUS KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Marcus, Survivor 2018'e katılmadan önce sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermişdi. “Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”

Survivor 2018 İLK HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isim Marcus oldu.

Survivor 2018 Ünlüler Gönüllüler Takımında Kimler Yarışıyor?

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Cumali Akgül,Birsen Bekgöz,Ramazan Kalyoncu,Gizem Kurtulan,Hakan Hatipoğlu,Melih Özkaya,Yağmur Banda,Ecem Karaağaç,Nevin Yanıt Baltacı,Anıl Berk Baki,Funda Alkayış,Gamze Aksu,Marcus

ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kıllıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan

Cem Radış/İHA