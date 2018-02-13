Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İlk hafta adaya veda eden isim?

Tv8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2018'de haftanın elenen ismini açıklanan SMS oylaması sonuçlarına göre her hafta bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz.Yarışmanın ilk ödül oyunu sonucunda galip gelen taraf 10-6 ile All Star takımı olmuştu.Diğer oyunu ise 5-2 Gönüllüler kazanmıştı.

Survivor 2018 Ünlüler Gönüllüler Takımında Kimler Yarışıyor?

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Cumali Akgül,Birsen Bekgöz,Ramazan Kalyoncu,Gizem Kurtulan,Hakan Hatipoğlu,Melih Özkaya,Yağmur Banda,Ecem Karaağaç,Nevin Yanıt Baltacı,Anıl Berk Baki,Funda Alkayış,Gamze Aksu,Marcus

ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kıllıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan

Cem Radış/İHA