Survivor 2018'de Bu Hafta Kim Elendi? Survivor'da Adaya Kim Veda Etti

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2018'de haftanın elenen ismini açıklanan SMS oylaması sonuçlarına göre her hafta bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz. Survivor 2018’de zor günler geçiren gönüllüler takımın ödül oyunları sonrası dokunulmazlık oyununu da kaybedince takımda kan kaybı devam etti. Dokunulmazlık oyununu oynanan oyunlar sonucunda All Star takımı kazandı. Gönüllüler takımından Ramazan, Cumali, Birsen ve Gizem potaya girmiş, elenen isim Gizem olmuştu. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler yine oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda en çok ismi çıkarak potaya ilk giren isim İpek oldu. İkinci adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali söyledi. Cumali'nin elenmesi için verdiği isim ise ise Melih oldu. Anıl Berk Baki ise, elenmesi için Emre'nin ismini verdi. Bu durumda İpek, Melih ve Emre'den biri bu hafta adaya veda edecek isim olacak.

HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSLARI

Survivor'da haftanın en iyi performans gösteren yarışmacıları da belli oldu. Erkeklerde Ümit Karan ve Turabi en iyi performansa sahip yarışmacılar olurken kadınlar da ise Sema ve Nagihan oldu.

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da halkın kullandığı oylar sonucu geçtiğimiz hafta gönüllüler takımına katılan Emre adaya veda eden isim oldu.

Cumali Akgül Kimdir?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu. Daha önce de Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” sloganı ile gündeme oturdu ve yarışmaya katılma hakkı kazandı.32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

Gizem Kurtulan Kimdir?

Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Survivor Gizem Kurtulan Pilates eğitmenliği yapıyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor. Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun. Gizem Kurtulan'ın sosyal medya hesabı, sıradan hayatının yansıması.

Birsen Bekgöz Kimdir?

1980 yılında Berlin'de dünyaya gelen yarışmacı, 1.73 cm boyunda 60 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan yarışmacı kahverengi göz rengine sahiptir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı kısa mesafe koşucusudur. Daha önce bir çok yarışmada başarılar elde eden yarışmacı Survivor 2018'in en iddialı yarışmacılarından biridir. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 yılları arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir. Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazanan yarışmacı, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan yarışmacı Survivor 2018 Gönüllüler Takımında yarışacaktır. Oyuncu aslen Ankaralı'dır. Birsen Bekgöz evlidir

Survivor 2018 İLK HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isim Marcus oldu.

Survivor 2018 İKİNCİ HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2018 ikinci hafta adaya veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.

Survivor 2018 Ünlüler Gönüllüler Takımında Kimler Yarışıyor?

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Cumali Akgül,Birsen Bekgöz,Ramazan Kalyoncu,Gizem Kurtulan,Hakan Hatipoğlu,Melih Özkaya,Yağmur Banda,Ecem Karaağaç,Nevin Yanıt Baltacı,Anıl Berk Baki,Funda Alkayış,Gamze Aksu,Marcus

ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kıllıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan

Cem Radış/İHA