Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçümcü hafta adaya veda eden isim?

Tv8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2018'de haftanın elenen ismini açıklanan SMS oylaması sonuçlarına göre her hafta bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz.Survivor 2018’de ilk dokunulmazlık oyununu All Star 10-3 gibi ezici bir üstünlükle kazandı. Survivor 2018’de zor günler geçiren gönüllüler takımın ödül oyunları sonrası dokunulmazlık oyununu da kaybedince takımda kan kaybı devam etti. Survivor 2018’in ilk eleme konseyinde takım arkadaşları Survivor’a katılmak için Iğdır’dan İstanbul’a yürüyerek gelen Cumali’nin ismini yazdılar. Kişisel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda ise Yağmur’un adını verirken, haftanın en iyi performansına sahip ismi ise Ramazan oldu. Ramazan ise elenmek üzere üçüncü isim olarak Marcus’un ismini verdi. Cumali, Yağmur ve Marcus üçlüsünden bir isim ilk hafta adaya veda etti.Peki üçüncü hafta elemeye kimler çıktı. İşte detaylar...

İKİNCİ HAFTA İSMİ ÇIKAN SMS'E ÇIKAN ADAYLAR KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu ikinci hafta bu oynanan oyunlar sonucunda All Star takımı kazandı.Geçen hafta ise 2 dokunulmazlığıda All Star takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımından Cumali, Yağmur, Marcus eleme potasına girmiş ve Marcus adaya veda etmişti. Bu hafta ise dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler ise yapılan oylama sonucunda Gizem ve Birsen'in adını yazarak eleme potasına çıkardı. Üçüncü adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Melih söyledi. Bu isim ise Cumali oldu. Dördüncü aday ise Ramazan oldu.

Cumali Akgül Kimdir?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu. Daha önce de Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” sloganı ile gündeme oturdu ve yarışmaya katılma hakkı kazandı.32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

Gizem Kurtulan Kimdir?

Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Survivor Gizem Kurtulan Pilates eğitmenliği yapıyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor. Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun. Gizem Kurtulan'ın sosyal medya hesabı, sıradan hayatının yansıması.

Birsen Bekgöz Kimdir?

1980 yılında Berlin'de dünyaya gelen yarışmacı, 1.73 cm boyunda 60 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan yarışmacı kahverengi göz rengine sahiptir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı kısa mesafe koşucusudur. Daha önce bir çok yarışmada başarılar elde eden yarışmacı Survivor 2018'in en iddialı yarışmacılarından biridir. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 yılları arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir. Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazanan yarışmacı, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan yarışmacı Survivor 2018 Gönüllüler Takımında yarışacaktır. Oyuncu aslen Ankaralı'dır. Birsen Bekgöz evlidir

Survivor 2018 İLK HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isim Marcus oldu.

Survivor 2018 İKİNCİ HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2018 ikinci hafta adaya veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.

Survivor 2018 Ünlüler Gönüllüler Takımında Kimler Yarışıyor?

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Cumali Akgül,Birsen Bekgöz,Ramazan Kalyoncu,Gizem Kurtulan,Hakan Hatipoğlu,Melih Özkaya,Yağmur Banda,Ecem Karaağaç,Nevin Yanıt Baltacı,Anıl Berk Baki,Funda Alkayış,Gamze Aksu,Marcus

ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kıllıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan

Cem Radış/İHA