Survivor 2018'de Nagihan Gönüllüler takımına geçti |Nagihan Karadere kimdir?

Survivor yeni tanıtımında sürpriz bir gelişme yaşandı. All Star takımın başarılı yarışmacısı Nagihan Karadere gönüllüler takımına geçiyor. Peki Nagihan Karadere neden All Star'dan ayrıldı. İşte tüm detaylar haberimizde...

Hakan Hatipoğlu da gönüllüler takımına geçmişti

Daha önce Survivor 2018'de, All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu, 'ileride gerginlik yaşanmaması' adına daha ilk bölümde takım değiştirip Gönüllüler'e geçmişti.

Survivor 2018'in sunucusu Acun Ilıcalı, 'Hakan Hatipoğlu'nu Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman, bir kişi daha Gönüllüler'e geçmek istediğini söylemişti. Nagihan bundan sonra Gönüllüler takımında yer alacak' diyor.

"Beni Sahra'nın yedeği yaptınız"

Nagihan, Sema'ya, "Hiçbir zaman kendini geri çekmedin. Her zaman ön planda tuttun." derken, Sema ise, "Nagihan'ın bizim takımda olmaması, orada olması bizim için fark etmez, bizim adımıza hiçbir şeyi değiştirmez." diye konuşurken Sahra ise Nagihan'ın sadece kendisine ve istatistiklere oynadığını söyledi. Nagihan ise, "Beni Sahra'nın yedeği yaptınız." diyerek sitem etti.

Nagihan Karadere kimdir?

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı.

Survivor Türkiye Romanya maçını kim kazandı?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler hamburger ödülü için mücadele verdi.

Gönüllüler'in önde başladığı yarışmayı All Star kazandı. Ünlüler de yemeğini afiyetle yedi ve Romanya ile yarışmaya hak kazandı.

Romanya, All Star yarışması kıran kırana geçti. Kazanan takım All Star oldu.