Survivor 2018'in Kıbrıs finaline hangi isimler gidecek? Çarpıcı sonuç...

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Bir Anket de Survivor'dan" başlıklı yazısı şöyle:

"En çok izlenen yarışma hâlâ 'Survivor' (TV8). En çok konuşulan da. Neyse. Poltio isimli anket sitesi 'Survivor'u ankete açmış. Buna göre Türk halkı 'Survivor 2018'in erkek yarışmacıları arasında en çok Adem'i desteklemiş.

"Survivor 2018'in erkek yanşmacılarından kimleri destekliyorsunuz?' anketine katılan 15 bin 812 kişinin yüzde 22'si Adem Kılıççı cevabını vermiş.

Bu seçeneğin dışında katılımcıların yüzde 17.8'i Hilmi Cem İntepe'yi, yüzde 14.1'i Turabi Çamkıran'ı, yüzde 9.3'ü Anıl Berk Baki'yi desteklediğini belirtmiş.

'Survivor 2018'in Kıbrıs finaline hangi 5 isim kalır?' anketinde ise 11 bin 333 kişi oy kullanmış.

İlk 5'te; yüzde 15.7'lik oranla Anıl Berk, yüzde 15.2 lik oranla Sema, yüzde 14.8'lik oranla Adem, yüzde 13.1'lik oranla Hilmi Cem ve yüzde 10.1'lik oranla Turabi yer almış. Bilginize!"