Survivor 22 Nisan Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Survivor’da Kim elendİ? (Survivor 23 Nisan ELEME)

Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Nisan survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Cumali'nin gitmesinden sonra adadaki taşlar tek tek döküldü. Gönüllüler takımı artık dokunulnazlık kaybetmek istemiyor. Dokunulmazlık oyunundan yana şanssız olan Gönüllüler takımı bu oyuna tüm güçlerini verecek. Büyük taktik yaparak Cumali'nin elenmesini sağlayan takım, Cumali'siz oyun kazanabildi mi? . Peki Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Nisan survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivorda elemeye kim çıktı? Survivorda kim elendi?

Survivorda bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük bir heyecanla oynanan dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu. Ünlüler takımından elemeye çıkan isimler ise Adem ve Sahra oldu.

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve oynanan oyunların zorlukları açlıkla beraber her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ödül hünkar beğendiydi. Zorlu parkurda iki takım yarışmacıları zorlu dakikalar yaşadılar. Son ana kadar devam eden mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı uzun bir süreden sonra karınlarını doyurma fırsatı yaşadılar. Ödülü kazanan gönüllüler takımı bir de 23 Nisan için çocuklara hediye yollama fırsatını yakaladılar.

GÖNÜLLÜLER'DE NAGİHAN BİRSEN KAVGASI DAMGA VURDU!

Survivor'da son iletişim ve yemek oyunlarını kazanan Gönüllüler'de moralin en üst seviyede olduğu anlarda şok bir kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yönettiği dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler gerildi. Takım arkadaşı Birsen'e bağıran Nagihan 'Beni deli etmeyin' dedi. Anıl'ın araya girmeye çalıştığı tartışmada Birsen'in ise, 'Nagihan pişman olacağın sözler söyleme' lafları dikkat çekti. Tartışma sırasında çılgına dönen Nagihan su şişelerini fırlattı.

MERVE VE SEMA TARTIŞMASI

Oynadığı oyunda kaybeden Sema, kendi takım arkadaşlarının yanına geldiği anda Ümit Karan'la gergin bir diyaloğa girdi. Ümit Karan, Sema'ya yanlışını anlatmak istedi fakat Sema'nın tepkisi çok farklı oldu. Bunun üstüne Merve'nin arayı yatıştırmak için yaptığı konuşma Sema'yı daha da gerdi. Sema 'Sen niye karışıyosun biz zaten küs değiliz' tavrıyla Merve'nin tepkisini çekti. Kısa süreli tartışmanın ardından yarışmacılar yine eski hallerine döndüler.

MUSTAFA MERT KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.