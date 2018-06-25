Survivor 25 Haziran ödül oyunu iletişim ödülünü kim kazandı?

25 Haziran Survivor Ödül oyununu kim kazandı? |Ödül-İletişim oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Survivor 2018 All Star bu akşam yine oldukça heyecanlı bir bölümü seyircilerinin karşısına çıktı. Peki Rekabetin kızıştığı ödül oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü oyununu hangi takım kazandı? Aksiyon dolu Survivor'un bu akşam yayınlanacak bölümünde oynanacak iletişim oyununu kazanan takım Survivor izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor All Star'da neler olacak hepsi ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz..

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SURVİVOR ALL STAR

Survivor All Star, Türkiye'de Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı ve Alp Kırşan tarafından sunulan yarışma. Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.Haftada 7 gün yayınlanmaktadır. Sosyal medyada tepki alan yorumlarının ardından Survivor All Star kadrosundan çıkarılan Nihat Doğan'ın yerine kadroya Ahmet Dursun alınmıştır. Yarışmadaki format Survivor: Ünlüler - Gönüllüler formatıdır.

Yarışmanın 3 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta yapılan büyük finalinde sms oylamasında oyların %53.24 ünü Turabi %46.76 sını Merve alarak Turabi Çamkıran Şampiyon, Merve Aydın İkinci, Hilmi Cem İntepe ve Ece Begüm Yücetan hem Üçüncü hem Dördüncü olmuştur.