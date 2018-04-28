Survivor 28 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler kim? Survivor'da kim GİTTİ |SURVİVOR CANLI İZLE

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Sürekli kaybeden ünlüler takımında sinirler geriliyor. Finale doğru adım adım giderken Survivor'da hırs ve rakabet en üst seviyeye ulaştı. Dün akşam büyük oylama sona erdi. SMS sıralamaları belirlendi. Adaylar artık bu SMS sonuçlarına göre elenecek. Finale 2 ay kala toplu SMS'in galibi kim oldu? Merak konusu haline geldi. Yarışmacılar dün son kez söz alarak kendilerini ifade ettiler. Ve oylama böylece kapandı. Bu akşam dokunulmazlık oyununda Turabi'ye konsey şoku! Turabi ve Anıl arasında bu akşam ki dokunulmazlık oyununda kavga meydana geliyor. Turabi'nin Anıl'a yaptığı hareket Acun Ilıcalı'yı resmen çıldırttı. Turabi Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Gönüllüler takımı 11 oyunu üst üste kazanarak ünlüler takımını resmen ezdi geçti. Ünlüler takımına hiç şans tanımaz hale geldi. Bu yükseliş gönüllüler takımının morallerini üst seviyeye çıkardı. Survivor ile ilgili Tüm detaylar haberimizde... Survivor canlı izleme linki haberimizde...

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SURVİVOR 2018 BÜYÜK SMS SONUÇLARI

Survivor'da artık bütün yarışmacıların kaderi belli oldu. Toplu SMS sonuçları her şeyi belirleyecek. Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti.

Bunun üzerine başlayan SMS oylaması sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı.

Survivor Turabi, Acun Ilıcalı'yı çıldırttı

Survivor'da bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Turabi şoku yaşandı. Acun Ilıcalı Turabi'nin hareketi karşısında öfkesine hakim olamadı. Dokunulmazlık oyunu sırasında gönülüller takımı benchine gelen Turabi Çamkıran, Anıl Berk Baki'ye arkadan omuz atıyor. Sonrasında ise kendisine tepki gösteren Hakan Hatipoğlu'yla tartışıyor. Eski şampiyon, "Hakan kendine gel, beni böyle tersleyemezsin. Bana el kol hareketi yapamazsın" diye bağırdıktan sonra rakibinin üzerine yürüyor. Yaşanan tartışma sonrası Acun Ilıcalı çok sinirlendi ve Turabiye çok sert tepki gösterdi. Acun Ilıcalı Turabi'ye "Kendi kurallarını uygulamaya başladın. Burası senin çiftliğin değil Turabi. Bununla ilgili akşam karar vereceğiz" dedi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük oylama öncesi oynanan ödül oyununda gönüllüler takımı adeta uçtu. Ünlüler takımını büyük bir farkla yendi. Nefes kesen ödül oyununda iki takım parkurda oldukça zorlandı. Ödül oyunun bu gece kazanını gönüllüler takımı oldu ve karnıyarık ile mor oda ödülünü almaya hak kazandı. Bu sonuçla birlikte ünlüler takımı yaklaşık 10 haftadır üst üste ödül oyunlarında kaybetmiş oldu. Survivor'da baraka ödülünü de gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta ünlüler takımı 2 dokunulmazlık oyununu da kaybetmişti. Bunun üzerine ünlüler takımı konseyde 3 isim çıkardı. Bu isimler, Adem, Sahra ve Mustafa oldu. Böylelikle eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a veda etti.

SURVİVOR'DA ŞİMDİYE KADAR ELENEN ADAYLAR

Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali ve Sahra veda etmişti.