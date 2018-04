Survivorda gün geçtikçe dokunulmazlık oyunlarının önemi artıyor. Oyunlarda iki takımın kazanma şansıda artık değişkenlik gösteriyor. Bir yanda ünlüler takımı diğer yanda gönüllüler takımı. Her 2 takımdan da kimse adadan gitmek istemiyor. Hele ki birleşmeye bu kadar yakınlaşmışken. Bu akşamda dokunulmazlık oyunu var. Murat, Yağmur ve Birsen elenmek üzere potada yer alıyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Birsen'in ismini vermişti. Peki bu akşam bu 3 yarışmacının karşısına kimler çıkacak. Survivor 29 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı? Survivorda elemeye çıkan isimler kim? Survivor kim elendi? Survivordaki tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

TURABİ İLE ANIL ARASINDA GERGİNLİK!

TURABİ'NİN CEZASI BELLİ OLDU!

Survivor 2018'de dün akşam Turabi'nin davranışları güne damgasını vurdu. Dokunulmazlık oyununda Anıl ile girdiği tartışmadan dolayı çok sinirlenen Acun Ilıcalı, oyun alanından bir kez uyarı yaptı. Ancak hareketlerine devam eden Acun Ilıcalı ikinci uyarısını sert bir şekilde yaptı. Acun Ilıcalı Turabi'ye 'Burası senin çiftliğin değil.Sen burada kendi kurallarını koyamazsın. Bu akşam konseyde senin hakkında karar verilecek' dedi.

'TURABİ'NİN ÇİFTLİĞİ'

İşte Acun'un o açıklamaları:

'Gönüllüler için bir oylama yapılacak ve iki aday çıkacak. Onun öncesinde bu akşam konuşmamız gereken daha önemli bir konu var Turabi’nin davranışları. Bu sezon boyunca defalarca Survivor kurallarının izin vermediği, Survivor yarışmacılarının yapmaması gereken davranışlarda bulundu. Turabi oyunun başında direk olarak Anıl’a kötü bir söz söyledi. Bunun üzerine müdahil oldum. Açıkça böyle konuşamazsın dedim, uyardım.

Bunun üzerinde aynı davranışı daha da geliştirerek Anıl’a konuşmalarına devam etti sonra enterasan bir şekilde çizgi çekerek Gönüllülere yer belirledi. Buraya geçemezsiniz dedi. İş artık şuna döndü Turabi’nin çiftliği. Bütün bunların üzerine de en son gidip Hakan’a kötü bir söz. Baktığımızda hepsi bir günde oldu. Bunu yapan kim daha önce defalarca uyardığımız Turabi. Şimdi maalesef üzülerek söylüyorum tepki vermezseniz daha da büyüyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ?

Ve Survivor 2018'de adaya veda eden isim belli oldu. Bu hafta ünlüler takımının kaybettiği dokunulmazlık oyunlarının ardında Adem, Sahra ve Mustafa Kemal aday elenecek adaylar olmuştu. Bu üçlü arasından halktan en az oyu alarak adaya veda eden isim Sahra oldu.

MUSTAFA MERT KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.