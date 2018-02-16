Survivor 5.bölüm fragmanı izle | Survivor 5.bölüm | Survivor Hakan hastaneye kaldırılıyor

Kuşkusuz en iyi sezonunu geçiren Survivor 2018 All Star- Gönüllüler'de adalarda sessizlik hakim. Gönüllüler adasında Cumali, takım arkadaşlarının onu güçsüz görmesinden dolayı sitemini dile getiriyor ve adada karışıklık başlıyor.

Survivor 5. bölüm de iki takım büyük bir ödül için oyuna çıkacak. Survivor 5. bölüm fragmanında ise gündeme damga vuran Gönüllüler takımı yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun oyun esnasında yaralanıp hastaneye kaldırılması oluyor. Çığlıklarıya adayı inleten Hakan Hatipoğlu sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırılıyor.

Survivor'ın 5.bölümün de neler olacağı merak konusu.

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İşte Survivor 2018 5.bölüm fragmanı