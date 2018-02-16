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Survivor 5.bölüm fragmanı izle | Survivor 5.bölüm | Survivor Hakan hastaneye kaldırılıyor

Televizyon dünyasının en heyecanlı ve en zor yarışması olan Survivor, 5.bölüm fragmanı adeta nefesleri kesti. Survivor 5.bölüm fragmanında Hakan Hatipoğlu oyun esnasında yaralanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Peki Survivor 5.bölüm fragmanını nereden izleyebilirsiniz? Survivor fragmanını nasıl izleriz? İşte Survivor 5.bölüm fragmanı...

Survivor 5.bölüm fragmanı izle | Survivor 5.bölüm | Survivor Hakan hastaneye kaldırılıyor

16 Şubat 2018 09:59

Kuşkusuz en iyi sezonunu geçiren Survivor 2018 All Star- Gönüllüler'de adalarda sessizlik hakim. Gönüllüler adasında Cumali, takım arkadaşlarının onu güçsüz görmesinden dolayı sitemini dile getiriyor ve adada karışıklık başlıyor.

Survivor 5. bölüm de iki takım büyük bir ödül için oyuna çıkacak. Survivor 5. bölüm fragmanında ise gündeme damga vuran Gönüllüler takımı yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun oyun esnasında yaralanıp hastaneye kaldırılması oluyor. Çığlıklarıya adayı inleten Hakan Hatipoğlu sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırılıyor.

Survivor'ın 5.bölümün de  neler olacağı merak konusu.

SURVİVOR 5.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İşte Survivor 2018 5.bölüm fragmanı

 

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