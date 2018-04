Survivor 6 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? |SURVİVOR CANLI İZLE..

Survivor'da flaş yenilik. Survivor'da artık her hafta 2 dokunulmazlık oyunu oynanacak. Gönüllüler takımını dün akşam ödül oyununda Hilmicem ve Damla da kurtaramadı. Survivor'da aksiyon dolu bir ödül oyunu heyecanı daha yaşanacak. Bu akşam çok farklı bir iletişim ödülü yaşayacağız. Adada All Star takımı ikiye bölündükten sonra yeni oluşan takımda bu akşam oynanacak olan kıyasıya rekabeti hangi takım kazanacak? All Star'ın güçlü yarışmacıları Adada vedalaşırken gözyaşlarına engel olamadılar. Sema dostum dediği Damla'yı Hilmicem'e emanet etti. All Star'ların kapışacağı ve rekabetin en üst seviyede olacağı Survivor'da bundan sonra dengelerin nasıl değişeceği merak ediliyor. Peki, 5 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? hepsi ve daha fazlasının cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz...

5 Nisan Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ödül oyununu kazanan takım ünlüler takımı oldu. Son sayı Yiğit'ten geldi ve ünlüler takımını ödülle buluşturdu.

5 Nisan İletişim oyununu hangi takım kazandı?

İletişim ödülünün sahibi 10-9'luk skorla Survivor All star takımı oldu. Hilmicem ile bayrak yarışına çıkan Ümit Karan takımına galibiyeti getirdi. Ailelerle canlı konuşma keyfini çıkaracak olan takım All Star oldu. Gönüllüler takımı adeta oyun sonrası yıkıldı

ARTIK ALL STAR TAKIMI YOK

Survivor'da Acun Ilıcalı şok bir açıklama yaptı. Açıklamda all star takımının artık olmayacağını, takımlar arasında denge sağlamak için yarışmacıların bölüneceğini açıkladı.

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

Survivor 2018'de büyük anlar yaşanıyor. Survivor'da tüm şoklar üst üste geliyor. Ne olacağı merak konusu. Bu akşam yeni bölümü merakla beklendi.

Birinci takım:

HAKAN HATİPOĞLU

NAGİHAN KARADERE

HİLMİCEM İNTEPE

MURAT CEYLAN

DAMLA CAN

ANIL BERK BAKİ

CUMALİ AKGÜL

FUNDA ALKAYIŞ

BİRSEN TEKGÖZ

NEVİN YANIT

YAĞMUR BANDA

İkinci takım:

Ümit Karan

Turabi Çamkıran

Adem Kılıççı

Yiğit izik

Sema Apak

Berna Canbeldek

Merve Aydın

Elif şadoğlu

Sahra Işık

Mustafa Kemal Kurt

SEMA GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

All star takımından Sema, Acun'un açıklamalarından sonra gözyaşlarına engel olamadı. All star takımının akibeti yarın belli olacak.

SAHRA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Acun Ilıcalı'nın şoke eden açıklamalarından sonra all star takımından Sahra, şaşkınlığını gizleyemedi bir süre boyunca elleri yüzünde donakalan yarışmacı kendine gelmekte zorlandı.